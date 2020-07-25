مفيدة شيحة: قضيت أفضل أيام عمري في غرفة المذيعات في ماسبيرو

حكت الإعلامية مفيدة شيحة عن ذكرياتها مع التلفزيون المصري بمناسبة مرور 60 عاما على البث التلفزيوني في مصر.

وتذكرت "شيحة" خلال لقائها مع الإعلامية هبة جلال في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، غرفة المذيعات في ماسبيرو، مشيرة أنها قضت أحسن أيام عمرها في هذه الغرفة التي كانت تقضي فيها ساعات انتظار تصل لـ7 ساعات يوميًا وكان يجتمع فيها مذيعات ماسبيرو، لافتة إلى أن زوج الإعلامية نهلة عبدالعزيز كان يتصل بها يوميًا ويبقى على الخط لحين انتهاء تقديم فقرتها على الشاشة.

وقالت "شيحة" إن ماسبيرو هو أصل عملها في الإعلام لافتة أنها لم تعمل في استديو 10 ولم تدخله وأنها كانت تنتظر أمامه لتشاهد الفنانين الكبار وهم يدخلون إليه، مشيرة أنها تدربت في القناة الثالثة ورجعت للعمل في القناة الأولى وقدمت برنامج "صباح الخير يا مصر"، معتبرًة أنها كانت محظوظة جدًا في ذلك الوقت لعملها في القناة الأولى.

وكشفت "شيحة" أنها لم يكن لها شخصية محددة في برنامجي "النادي الدولي" و"زووم"، نظرًا لتعود المشاهدين على مذيعات هذه البرامج واللاتي كن نجوما في ذلك الوقت، معتبرة أنه كان شيئا رائعا أن تثق فيها رئاسة القناة لتنضم لهذه البرامج، مؤكدة سعادتها أنها كانت من هذه الدفعة وقدمت "اخترنا لك".

وأثنت الإعلامية على الكاتب الصحفي الراحل أحمد صالح والذي تولى رئاسة تحرير برنامج "زووم" والذي أضاف إليها نظرًا لكونه كاتبا كبيرا وسيناريست ومؤلفا وصحفيا.