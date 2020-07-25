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اعتماد مخططات تفصيلية لـ5 مناطق امتداد عمراني بالبحيرة

قرلر المحافظ يهدف لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة وتوطين الخدمات العامة

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أحمد حفنى
12:38 م | السبت 25 يوليو 2020
محافظة البحيرة

محافظة البحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على اعتماد المخططات التفصيلية لعدد (5) مناطق امتداد عمراني بمدن كوم حمادة ووادي النطرون، وعدد (1) مشروع تقسيم بمدينة كفر الدوار.

يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي، ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة، وتوطين الخدمات العامة، وتوفير المسكن الملائم، وتحسين فرص المعيشة من خلال المشروعات التنموية المقترحة.

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