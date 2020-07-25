رئيس التحرير

محمود مسلم

العمليات المشتركة: الجيش العراقي يؤمن كافة المنافذ البرية والبحرية

كتب:

(أ.ش.أ)
01:35 م | السبت 25 يوليو 2020
عناصر من الجيش العراقي

عناصر من الجيش العراقي

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم، عن إخضاع 14 منفذًا بحريًا وبريًا إلى حماية أمنية كاملة من قبل الجيش العراقي.

وأشارت القيادة المشتركة، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، إلى أنه "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، لحماية المنافذ الحدودية كافة وإنفاذ القانون فيها ومكافحة التجاوزات وظواهر الفساد وإهدار المال العام، شرعت قيادة العمليات بتخصيص قوات أمنية لجميع المنافذ ويكون حجم القوة المخصصة حسب طبيعة كل منفذ، حيث جرى تحديد مسؤولية الحماية للمنافذ كافة على قطعات الجيش العراقي".

وأضافت القيادة العراقية، أن 10 منافذ برية "الشلامجة، بدرة، المنذرية، سفوان، القائم، طريبيل، الشيب، زرباطية، أبو فلوس، عرعر" و 4 منافذ بحرية "أم قصر الشمالي، أم قصر الجنوبي، أم قصر الأوسط، خور الزبير" أصبحت تتمتع بحماية أمنية كاملة، مشيرة إلى أن القوات الأمنية التي تقوم بحماية المنافذ مخولة بجميع الصلاحيات القانونية لمحاسبة أي حالة تجاوز ومن أي جهة كانت.

اقرأ المزيد:

العمليات المشتركة في العراق تطالب بتطبيق قرار انسحاب القوات الأمريكية

العمليات العراقية المشتركة: الانسحاب الأمريكي من قاعدة القائم كامل

"الخارجية الإيرانية" تنفي إغلاق المنافذ الحدودية مع شمال العراق

سفير العراق في أنقرة: تركيا متعاونة مع بغداد بشأن المنافذ الحدودية

العراق: منع دخول المسافرين الإيرانيين من المنافذ الحدودية بسبب كورونا

عاجل.. العراق تغلق المنافذ البرية أمام حركة التبادل التجاري مع إيران