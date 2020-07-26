خمسينية تعذب زوجها حتى الموت بمعاونة شقيقها: قال لي "هتجوز عليكي"

جريمة مفزعة تضاف إلى سجل الجرائم الأسرية المروعة، تلك الواقعة كشفت عن أبشع طرق الانتقام من قبل سيدة خمسينية ضد زوجها المسن، فعذبته حتى الموت داخل منزل الزوجية في مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، بعد أن أفصح لها بأنه ينتوي الزواج بأخرى.

"هيتجوز عليكي" تلك المقولة التى نطق بها الزوج في وجه زوجته كانت السبب الرئيسي في تنفيذ المتهمة "منى.ع" 55 عاما، جردت زوجها من ملابسه، واعتدت عليه بالضرب بمعاونة شقيقها حتى ساءت حالته الصحية ثم واصلت المتهمة تعذيبه بمفردها عقب انصراف شقيقها ولفظ أنفاسه الأخيرة على إثر إصابته تلك داخل مستشفى منية النصر المركزي.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمة وشقيقها بتهمة القتل العمد وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب الوفاة.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بأن مدرسا على المعاش يدعى "المرسى.أ" 63 عاما، معلم خبير على المعاش، داخل قرية ميت الخولى مؤمن، يعانى إصابات متعددة وتوفي بالعناية المركزة متأثر بإصابته وتعذيبه، وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المجنى عليه أصيب بنزيف داخلى بالمخ، وتجمعات دموية بفروة الرأس، وتوقف الحركة فى الأطراف السفلية نتيجة لإصابته بالرأس بجسم صلب.

واستمعت إلى رواية شقيقة المجني عليه نعيمة التى اتهمت "منى.ع" 55 عاما، زوجة المجنى عليه، إدارية بمدرسة حمدى السيد الإعدادية، وشقيقها "جمال" 48 عاما، تاجر قطع غيار سيارات، بضربه حتى الموت، وأكدت شقيقة المجنى عليه فى محضر الشرطة أن زوجته كانت دائمة الاعتداء عليه بالضرب، وهجرته فى الفترة الأخيرة، وأقام كل واحد منهما فى شقة منفصلة فى بيته، وقرر الزواج من أخرى لمساعدته فى شئون المنزل، وبعد العثور على شقيقى مصاب وفى حالة حرجة أخبرنا قبل وفاته، بأن من قام بالاعتداء عليه هى زوجته وشقيقها.