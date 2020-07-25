130 إصابة بفيروس كورونا في السنغال والإجمالي يصل لـ 9552 حالة

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم، تسجيل 130 إصابة مؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بعد إجراء 1315 فحصًا.

ونقلت الإذاعة السنغالية عن بيان لوزارة الصحة، أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس منذ الثاني من مارس الماضي، تاريخ ظهور الوباء في السنغال بلغ 9552 وجرى خلال الـ24 ساعة الماضية تعافي 73 مصابًا منهم ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 6364 شخصًا وبلغ عدد الوفيات الإجمالي 187 شخصًا في حين يواصل 3000 مصاب علاجهم في المشافي.

وأعلنت وزارة الصحة السنغالية، أمس الجمعة، تسجيل 156 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك بعد إجراء 1602 فحص وهي نسبة 9.74%.

وأوضحت الوزارة في بيان، نقلته الإذاعة السنغالية، أنه جرى تسجيل 4 وفيات بالفيروس وشفاء 121 مصابا، وبذلك يصل عدد الحالات المؤكدة حتى الآن إلى 9422 حالة ووصل عدد المتعافين إلى 6291 حالة شفاء.

بينما بقى عدد المتوفين بالفيروس عند 182 حالة وفاة و2948 حالة نشطة تحت المراقبة الطبية.