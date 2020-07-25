ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في أوكرانيا إلى 63 ألفا و929 حالة

أعلنت السلطات الصحية الأوكرانية، اليوم، تسجيل 1109 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، والتي تعد أكبر حصيلة يومية منذ نحو شهر.

وقالت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم، إنه جرى رصد 1106 إصابات جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ 26 يونيو الماضي عندما جرى تسجيل 1109 إصابات، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي سجلت في أوكرانيا منذ بداية الجائحة إلى 63 ألفا و929 حالة ، منها 1590 حالة وفاة و35 ألفا و497 حالة شفاء.

وشهد معدل الإصابات اليومية بكورونا في أوكرانيا زيادة حادة خلال الشهرين الماضيين، على خلفية التخفيف التدريجي للقيود الاحترازية المفروضة لكبح جماح الجائحة.