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مهاجم مازيمبي يرفض الأهلي والزمالك

كتب:

أحمد أبوالليل
05:46 م | السبت 25 يوليو 2020
مهاجم مازيمبي يرفض الأهلي والزمالك

مهاجم مازيمبي يرفض الأهلي والزمالك

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن جاكسون موليكا، مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي فضل اللعب لنادي ليل الفرنسي، موجها صدمة لفريقي الأهلي والزمالك اللذان يرغبان في التعاقد معه، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح موقع "FootRDC" الكونغولي، اليوم، أن موليكا قرر الموافقة على الانتقال إلى ليل الفرنسي في فترة الانتقالات المقبلة، تاركا كل العروض التي تلقاها في الفترة الماضية وعلى رأسها الأهلي والزمالك.

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