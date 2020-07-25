عطوة: طرح مشكلة العلاوت لأصحاب المعاشات على رئيس الهيئة الاثنين المقبل

قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة برئاسة جبالى المراغي، ستلتقي باللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لطرح العديد من الموضوعات الخاصة بالعلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والمعاش المبكر بقانون التأمينات الجديد.

وأضافت لـ"الوطن"، أن اللقاء سيتناول عددا من الموضوعات الهامة منها أزمة عدم صرف العلاوات لأصحاب المعاشات لعدد من الجهات والمؤسسات سواء بالقطاع الحكومي أو حتى القطاع الخاص، ممن سددوا الاشتراكات وفقًا لاستمارة 2.

وتابعت: "أثناء تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019، وجدنا عددا من المشكلات سواء للعاملين بالقطاع الحكومي والعام والخاص، بسبب المعاش المبكر"، موضحة أن هناك موظفين تخطوا 30 سنة في الخدمة وعند الخروج للمعاش المبكر ليس لهم معاش وفقًا للقانون الجديد.