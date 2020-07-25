بالأسماء.. ننشر الحركة السنوية لضباط شرطة البحيرة

اعتمد، اليوم، اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة ورؤساء فروع البحث الجنائي لجميع مراكز وأقسام الشرطة بدائرة المحافظة.

وشملت حركة ضباط الشرطة السنوية لعامي 2020/2021 تولي المقدم إسلام السعدني رئيسًا لمباحث مركز شرطة دمنهور، العقيد أحمد سمير مفتش لمباحث دمنهور، أحمد الشرقاوي مفتش للمباحث بحوش عيسي وأبوحمص، المقدم محمد المشاق رئيسًا للمباحث بمركز شرطة إيتاي البارود، الرائد محمد جمعة رئيسًا للمباحث بمركز شبراخيت، الرائد أحمد عوف رئيسًا للمباحث بمركز شرطة الرحمانية، الرائد محمود يونس رئيسًا للمباحث بمركز شرطة حوش عيسي، الرائد محمود هندي رئيسًا للمباحث بمركز شرطة أبو المطامير، الرائد أحمد المراكبي رئيسًا للمباحث بمركز شرطة أبو حمص، والرائد أحمد حمدي رئيسًا للمباحث بقسم شرطة غرب النوبارية، الرائد أحمد هنداوى المراكبي رئيسا لمباحث مركز شرطة أبوحمص.

كما شهدت الحركة تجديد الثقة لكل من، المقدم ماجد الحبشي رئيسا للمباحث بقسم شرطة دمنهور، الرائد محمد الديب رئيسًا للمباحث بمركز شرطة الدلنجات، المقدم عمر عرفات رئيسًا للمباحث بمركز شرطة كوم حمادة، الرائد محمد زايد رئيسًا للمباحث بمركز شرطة بدر، الرائد محمود قاسي رئيسًا للمباحث بمركز شرطة كفر الدوار، والمقدم محمد رسلان رئيسًا للمباحث بوادي النطرون.