نهائي دوري مراكز الشباب بين شبرا نبات وكفر قشاش بالمعادي اليوم

تقام اليوم في الساعة السادسة مساء، مباراة نهائي دوري مراكز الشباب 2020 في نسخته السابعة، على استاد المركز الأولمبي الرياضي بالمعادي.

ويلتقي في مباراة النهائي فريقا مركز شباب "شبرا نبات" ممثلا لمحافظة الغربية ومركز شباب "كفر قشاش" ممثلا لمحافظة البحيرة.

وتقام المباراة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ولفيف من قيادات الوزارة والمحافظة.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة أن المباراة سيتم بثها مباشرة على التليفزيون المصري، وتشهد المباراة تطبيق كل الضوابط والإجراءات الاحترازية المتضمنة بالدليل الاسترشادى لوزارة الشباب والرياضة والخاص بالأكواد الاسترشادية حفاظا على سلامة اللاعبين، ومنها أعمال التعقيم والتطهير لكل المنشآت المستخدمة قبل وبعد وأثناء المبارة، كما سيتم إجراء التحاليل الطبية الخاصة بفحص فيروس كورونا على جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية قبل المباراة.

وشهدت فعاليات دوري هذا العام إقامة 3672 مباراة أحرز فيها اللاعبون 12130 هدفا.

واحتلت مراكز شباب محافظة الأقصرالمركز الأول في الأكثر تحقيقا للفوز بـ 119 فوزا في 129 مباراة و10 مباريات فقط انتهت بالتعادل، وكانت مراكز شباب البحر الأحمر الأقل فوزا بـ 6 مباريات من إجمالي 10 مباريات، بينما احتلت مراكز شباب الغربية المركز الأول من حيث عدد الاهداف حيث سجلت 622 هدفاً، بينما احتلت مراكز شباب جنوب سيناء المركز الأخير في عدد الأهداف بـ 28 هدفا.

أقيمت جميع المباريات على 261 ملعبا وبمشاركة 17520 لاعبا، و2920 جهازا فنيا وإداريا، وأقيمت المباريات.

يذكر أن صاحب المركز الثالث في النسخة الحالية، كان مركز شباب المحسمة من محافظة الإسماعيلية بعد تفوقه على مركز شباب الحسينات من محافظة الأقصر 4 /3 .في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد وافق علي إقامة مباراة النهائي لدوري مراكز الشباب اليوم الأحد، علي ملعب المركز الأولمبي لتدريب الفرق والمنتخبات القومية، بعد قراره بعودة النشاط الرياضي ابتداءً من أول الشهر الجاري واستكمال كل المنافسات الرياضية.

وتعقد اللجنة العليا لـ دوري مراكز الشباب اجتماعًا خلال الأيام المقبلة لمناقشة آخر الاستعدادات والترتيبات، حيث تدرس اللجنة إقامة احتفالية مصغرة علي هامش المباراة النهائية يتم خلالها تسليم الجوائز للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولي هذا الموسم، بعدما نجح مركز شباب المحسمة المحطة بالإسماعيلية في حصد المركز الثالث قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا علي حساب مركز شباب الحسينات بالأقصر.

وأكد مصطفى منصور وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب أنه تم رفع قيمة الجوائز المالية للمراكز الأولى في الدوري من جانب اللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب، حيث تنص لوائح البطولة علي حصول صاحب المركز الأول علي ١٥٠ ألف جنيه والمركز الثانى على ١٠٠ ألف جنيه والمركز الثالث ٧٠ ألف جنيه والمركز الرابع ٣٠ ألف جنيه بإجمالي مكافآت وصلت إلى ٣٥٠ ألف جنيه.