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الأهلي يستأنف تدريباته غدا

كتب:

أحمد خالد
08:41 م | السبت 25 يوليو 2020
تدريبات الأهلي

تدريبات الأهلي

يعود الأهلي لتدريباته غدا الأحد، بعد الراحة السلبية التي منحها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، للاعبين اليوم السبت، وذلك بعد الفوز على سموحة، أمس الجمعة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، على ملعب التتش، في إطار الاستعداد لمسابقة الدوري المصري، ودوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على سموحة، أمس، برباعية نظيفة، وأحرز كهربا، الهدف الأول في الدقيقة 43، ومروان محسن، في الدقيقة 51، ثم أحرز كهربا، الهدف الثالث في الدقيقة 80، واختتم جونيور أجايي، الرباعية الحمراء في الدقيقة 82.

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