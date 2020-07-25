رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى السابق يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة

أعلن رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى السابق فرانسوا بوزيز، اليوم السبت، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر.

وأعلن فرانسوا بوزيز ترشحه على الرغم من فرض الأمم المتحدة عقوبات عليه وصدور أمر باعتقاله بسبب مزاعم ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وأصدر بوزيز هذا الإعلان المتوقع خلال كلمة أمام حشد كبير من أنصاره في حزب "كوا نا كوا" (العمل، لا شيء غير العمل) في العاصمة بانجي.

وأطيح بالجنرال السابق وقائد الجيش البالغ من العمر 73 عاما في تمرد عام 2013 من قبل ائتلاف من متمردين، غالبيتهم من المسلمين في شمال البلاد، مما أدى إلى إغراق البلاد ذات الأغلبية المسيحية في حرب أهلية عنيفة وأزمة إنسانية حادة ومستمرة.

وقال بوزيز في كلمته، التي انتقد فيها حكم الرئيس الحالي فوستين أرشانج تواديرا: "البلد بحاجة لرجل خبرة وسلام وإيمان راسخ".

وتولى بوزيز السلطة أول مرة بعد انقلاب عام 2003 وظل رئيسا لعشر سنوات قبل الفرار من البلاد في عام 2013.

وسعت الإدارة الجديدة إلى القبض عليه لمزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتحريض على الإبادة الجماعية، لكنها لم تتحرك لاحتجازه منذ عودته من المنفى في أواخر العام الماضي.

وليس من الواضح ما إذا كان أمر الاعتقال أو العقوبات الخارجية ستؤثر على ترشيحه.

وصرح بوزيز في يناير إنه سيطلب من الأمم المتحدة رفع العقوبات المفروضة في 2014 بسبب دعمه المزعوم لميليشيات مسيحية.

ومن المتوقع أن يسعى التواديرا، الذي انتُخب عام 2016، لفترة ثانية من خلال الانتخابات الرئاسية لكنه لم يؤكد بعد ترشحه، ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من السباق في 27 ديسمبر.