عامل يتهم عاطل بالاعتداء الجنسي على طفله بالبحيرة

اتهم عامل بمركز بدر، بالبحيرة، أحد الأشخاص "عاطل" بقرية النجاح، بالاعتداء الجنسي على نجله 10 سنوات، وإحداث جروح وسحجات بأماكن متفرقة بجسم الطفل، فى الوقت الذى تكثف فيه الجهات الأمنية ضبط المتهم، والوقوف على مدى صحة الواقعة.

وكانت مستشفى بدر المركزى، استقبلت، اليوم، "م.ح.م"، 10 سنوات، مصابا بفتحة الشرج وسحجات أخرى، إدعاء اعتداء جنسي عليه، وجرى عمل الإسعافات اللازمة للطفل، وجارٍ عرضه على الطب الشرعى لاستبيان الاعتداء الجنسي عليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.