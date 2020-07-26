الوطنية من أجل مصر: لم نقدم طعونا للإداري حتى الآن ولم تصدر ضدنا أحكام

أعلن الممثل القانوني للقائمة الوطنية من أجل مصر لمجلس الشيوخ 2020، أنها لم تتقدم بأى طعون لمحاكم القضاء الإداري بالمحافظات المختلفة، كما أنه لم يتم رصد أي أحكام نهائية ضدها، حتى تاريخه.

ولفت إلى أن آخر المستجدات تتمثل فى قبول أوراق مرشحى القائمة الوطنيه وإدراجها فى الكشوف المبدئية للمرشحين، بينما تقدمت كل من قائمه حزب الاتحاد وقائمة تحيا مصر بطعن لكن ليس ضد القائمة الوطنية من أجل مصر، نظرا لاستبعاد أوراقهم لعدم اكتمالها.

ويتابع الممثل القانوني للقائمة مهمة متابعة أوراق مرشحي القائمة في الدوائر الأربعة على مستوى الجمهورية.

وعلى صعيد آخر تقدم أحد المرشحين بالطعن على القائمة الوطنية لشرق القاهرة، وحضر الممثل القانوني عن القائمة للرد على الطعن المقدم ضدها في محكمة القضاء الإداري بالزقازيق وتم رفض الطعن.

كما تصدى الممثل القانوني لطعن آخر في محكمة جنوب الجيزة وتم أيضا رفض الطعون المقدمة ضد القائمة.