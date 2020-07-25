"صحة الدقهلية": عودة العمل بالعيادات الخارجية لقسم الأسنان

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، عن عودة العمل بالعيادات الخارجية لقسم الأسنان بصحة الدقهلية وسط إجراءات احترازية مشددة.

بناء على تعليمات وزارة الصحة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وقال مكي، في بيان صحفي، إن إدارة الأسنان بصحة الدقهلية بدأت في عودة العمل التدريجي بالعيادات الخارجية لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى والمترددين لتلقى هذه الخدمة من أبناء المحافظة بجميع مراكز تقديم الخدمة سواء المستشفيات أو مراكز ووحدات طب الأسرة بالمحافظة.

ودعا وكيل وزارة الصحة، الله أن يرفع عنا البلاء والوباء وتعود الخدمة الطبية لسابق عهدها بما يعود بالنفع على أهل الدقهلية.