نجل سيدة متوفاه بكفر الشيخ: المستشفى رفضت استقبالها.. والمحافظ: بنحقق

قال أحمد حمدي غراب، ابن السيدة المتوفاه أمام مستشفى خاص في كفر الشيخ، إنه وبعد خروج والدته من أحد المستشفيات الخاصة لإجراء جلسة للغسيل الكلوي طارئة بناءً على طلبهم، رفضوا استقبالها بعد إجرءها للجلسة: "فوجئنا أنهم قفلوا بالأقفال ومنعونا من الدخول".

وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أن سيارة الإسعاف التي أقلت والدته إلى المستشفى أخبرته بنقص الأوكسجين من السيارة، ولم يتم فتح البوابة لسيارة الإسعاف ولم يتم إدخال والدته للمستشفى مرة أخرى: "قالولنا المدير مش بيقبل الحالة دي"، موضحا أنه قام بإجراء مكالمة هاتفية بالنجدة والتي هرعت إليه على الفور ولم يتم فتح أبواب المستشفي أيضا أمام الأمن: "بعد 5 دقائق المدير كلم الموظف وخلاه يكلم الظابط، وقاله علشان خاطرك هدخلها الاستقبال مش العناية، والضابط قاله مينفعش مانت اللي مخرجها علشان تعمل غسيل كلي، واحنا صعبنا عليه علشان أمي بتطلع في الروح".

وأكد أنه وفي أعقاب ذلك تم نقل السيدة إلى أحد المستشفيات العامة بالمحافظة ولكنها توفيت.

من جانبه، قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الواقعة تتلخص في إنه تم إدخال السيدة في المستشفى الخاص بدسوق بسبب اشتباه بكورونا، ثم طلب منهم عقد جلسة غسيل كلوي وتوجه أهلها للغسل وعند العودة لم يتم إدخالها: "تحرر محضر شرطي والنيابة العامة بتمارس دورها دلوقتي وبيتم التحقيق، ومديرية الصحة كمان بتبحث الأمر".

وأضاف "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية له بالبرنامج، أن واقعة منع مستشفى خاصة دخول مصابة بكورونا محل التحقيق أمام النيابة العامة، موضحا أن كل مقصر سيأخذ عقابه، وهناك معلومات حول أن السيدة ليست مريضة كورونا وبالرغم من ذلك قامت المستشفى بأخذ 10 آلاف جنيه من أهل السيدة مقابل يوم مكوث بالمستشفى.