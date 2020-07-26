رئيس "المركزي للتعمير" يرد على الأكاذيب حول هدم مقابر "الغفير"

أكد الدكتور محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنه لا صحة لما يتردد أن إبلاغ أهالي موتى بعض المقابر التي تم إزالتها لإنشاء محور الفردوس يتم فجأة وعبر "التربي"، موضحًا أن الأمر خضع لدراسة دقيقة بدأت منذ دراسة تدشين المحور وحدد على أساسه عدد المقابر التي ستزال وتم إبلاغ ذوي الموتى بذلك وبكل الإجراءات.

وأضاف "نصار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أنه لم يتم إزالة كل المقابر بترب الغفير، وتم إخطار ذوي الموتى، بالإجراءات عبر المحافظة، فالمسافة التي تم إزالتها هي 6 أمتار من يسار المحور و8 متر من يمين المحور ولم يتم إزالة المقابر كلها.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنه تم إصدار تعليمات برفع رفات الموتى قبل عملية الهدم ولم تلقَ في العراء كما ردد البعض، ورغم ذلك لم يتم إزالة غرف الدفن في كافة المقابر بل تم إزالة بعض الغرف الخارجية في الاحواش، ومن أخلى مقبرته تم تعويضه، عبر إدارة الجبانات بمقابر تعويضية مجهزة فورا للنقل.