"على مسؤوليتي" يرصد معاناة تجار المواشي قبل عيد الأضحى: مفيش حد بيشتري

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا تليفزيونيا من داخل شادر لبيع اللحوم، والتقى مراسل برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، عددًا من تجار المواشي، حيث قال أحدهم، إن هناك حالة ركود وضعف في عملية البيع والشراء، لافتًا إلى أن هناك بعض الزبائن يسألون عن الأسعار وسرعان ما ينصرفون، ومنهم لا يأتي في الأساس.

فيما أضاف تاجر آخر، أن الزبائن يتأكدون من صحة العجل من خلال طعامه وخلوه من فقاعات الجدري، فالزبائن تخشى من العجل الهزيل، بينما قال تاجر آخر، إن أسعار العام الحالي مقاربة للعام الماضي، وأن أسعار الخراف البلدي 57 جنيهًا للكيلو، والبرقي يباع بـ 62 جنيهًا وهناك من يبيعه بـ 65 جنيهًا.

وأردف تاجر آخر: "الناس خايفة تنزل للأسواق لشراء الخراف والإقبال ضعيف لا يقارن بالعام الماضي، الجو وحش والسوق كان بيبدأ قبل العيد بـ 15 يومًا، بينما هذا العام يتبقى 7 أيام على العيد ولا يوجد إقبال"، مؤكدا أن سعر الماعز 70 جنيهًا للكيلو والخراف البرقي 75 جنيهًا، والبلدي 55 جنيهًا.