"العبار" عن أهمية الاستثمارات بالساحل الشمالي: من أروع الأماكن بالعالم

كشف رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، رئيس شركة "إعمار"، عن العديد من المشاريع العقارية في الساحل الشمالي، فذكر أن المنافسة بين الشركات العقارية جيدة، فالمواطن يحصل على نوعيات مختلفة وأسعار مختلفة وخدمات مختلفة، موضحًا أن الشركات أيضًا تقوم بعمل أفضل عروض للمواطنين، فالطبيعي استمرار المنافسة بين الشركات من أجل تقديم خدمة جديدة للمواطن.

وأضاف "العبار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن العقار يُعد أهم قرار في حياة الإنسان، فإذا كان الشخص يقوم بشراء تليفزيون أو سيارة من الممكن أن يُغيرهم بعد سنتين، بينما العقار يُعد أغلى شيء مادي ومُحبب في نفس الوقت إلى قلب أي مواطن، "إذا كانت هناك منافسة في أسعار التليفزيونات والهواتف والسيارات، فمن الطبيعي أن يكون هناك تنافس في أسعار العقارات".

وعن طبيعة الاستثمارات في منطقة مثل الساحل الشمالي، أوضح رجل الأعمال الإماراتي أن الدولة تقوم بوضع الأفكار وتهيئ البينة التحتية بعد ذلك يقبل المطورون العقاريون على تطويرها، "العقارات تتلخص في عرض وطلب، ممكن إذا كان فيه طلب وعرض هنلاقي الكثيرين من الشركات تقوم بشراء الأراضي من الحكومة وتقوم بتطويرها، لو مفيش سوق لا حد هيشتري أرض من الحكومة ولا الحكومة هتعمل البنية التحتية".

وأوضح أنه يرى أن الساحل الشمالي هو البحر الأبيض المتوسط، كما أن الشركات تقوم بعمل تصميمات وأسعار تناسب الجميع، فإذا كانت الأسعار في مكان ما مرتفعة نوعًا ما، من الممكن أن تقوم الشركة بعمل مشاريع أخرى تخدم فئات أخرى للمجتمع، موضحًا أن وزير السياحة المصري الدكتور خالد العناني، افتتح اليوم معه أحد الفنادق الجديدة ضمن سلسلة مشروعاته.

وتابع: "السياسة العامة في الساحل الشمالي الخاص بالشركة بتاعتنا أننا هنفتح فنادق أكثر، هناك 9 فنادق تحت الإنشاء، هناك تخطيط من الجهات الحكومية، اعتبر الساحل الشمالي ده أنه هو ساحل البحر الأبيض المتوسط، ونحاول تنشيط القطاع، بحيث أننا نحول الـ 4 شهور الصيف ممكن نمدهم لـ 10 شهور، والحياة على الساحل تتمدد، المشاريع الحكومية صارت أفضل، البنية التحية صارت أفضل، توجه الدولة واضح".

وأشار إلى أن الساحل الشمالي من أروع السواحل في العالم، وهذا يُعد استثمارا حقيقيا، "كل الاستثمارات فيها ربح وخسارة، بس الحمد لله فيه ربح وبركة كبيرة هنا".