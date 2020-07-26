محمد العبار: النشاط العقاري في مصر هو الأفضل عالميا رغم كورونا

أوضح رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، رئيس شركة "إعمار"، أن كل الأسواق تأثرت والعالم أجمع تأثر بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فكان هناك هدوء كبير جدًا في نشاط الفنادق ومجال العقارات، ولكن "عملنا في مصر بخير وعافية، بدون مجاملة النشاط العقاري في مصر هو الأفضل ما بين كل الدول اللي أنا ليا مشاريع فيها، مش هنقول زي قبل الأزمة، ولكنه الأفضل حتى الآن".

وأضاف "العبار"، خلال حواره في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أن هذا الأمر يدل على صحة الاقتصاد والنضج في القطاع العقاري، ناصحًا المواطنين بعدم بيع العقارات في الوقت الحالي بل الشراء والانتظار في قرار البيع، " الانتظار أفضل، وقت جيد للشراء، الاسعار صارت أفضل من أي وقت أخر".

وعن موعد تحسن العمل في القطاع العقاري، قال :" العلم عند الله، ممكن 12 شهر ، أرقام تبشر بخير وتحسن، نشاط الفنادق اتأثر والفنادق لا زالت مغلقة، لازم نتصرف مع الموظفين، قطاع المطاعم قرابة 2000 مطعم يعمل بهم 14 ألف موظف كانت توقفت تماما، مطاعمنا عادت للعمل 85%، فنادقنا ننتظر في الوقت الحاضر، بيع العقارات كانت شبة واقفه، وصلت اليوم لـ 40% فيه أيام جيدة وايام سيئة، بس بشكل عام ارقام تبشر بالخير".

وتابع: "خفضنا رواتب المسؤولين 50%، وأنا تخليت عن راتبي حتى انتهاء أزمة كورونا الأزمة لدعم صغار الموظفين".