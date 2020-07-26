مقتل 8 سوريين وإصابة آخرين في انفجار عبوة ناسفة برأس العين

أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم، مقتل 8 مدنيين بينهم نساء وأطفال، وإصابة آخرين بجروح، إثر انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين، التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مرتبطة بنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وذكرت سانا، أنّ "السيارة المفخخة كانت مركونة في سوق لبيع الخضار، ما تسبب في وقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، مقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين في انفجار عبوة ناسفة في سوق بمدينة رأس العين شمالي سوريا.

وبحسب وكالة "الأناضول"، ذكر بيان لوزارة الدفاع التركية "مقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين في انفجار عبوة ناسفة في سوق بمدينة رأس العين بسوريا".

وأضاف البيان أنّ "وزارة الدفاع التركية تحمل وحدات حماية الشعب (الكردية) مسؤولين التفجير في مدينة رأس العين".

وعادة ما تتهم أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية السورية بتنفيذ هجمات توقع قتلى مدنيين في مناطق شمالي سوريا وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وتوقفت عملية "نبع السلام" التركية ضد الفصائل الكردية في سوريا عقب لقاء مطول جمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في منتجع سوتشي الروسي، في 22 أكتوبر 2019، حيث اتفق الجانبان على عدة نقاط بشأن سوريا، أبرزها انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومترا من الحدود التركية داخل الأراضي السورية، ومغادرة بلدتي تل رفعت ومنبج.

كما تضمن قيام القوات الروسية التركية بتسيير دوريات مشتركة شمالي سوريا في نطاق عشرة كيلومترات من الحدود، ونشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا.