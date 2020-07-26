الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة المحتلة بينهم فتاة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت واليوم، 10 فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، بينهم فتاة.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، أنّ 3 فلسطينيين جرى اعتقالهم من محافظة قلقيلية وهم: وسام حمادة ياسين، ومحمد نور ياسين "20 عاما"، ووجدي الشنطي "20 عاما"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وجرى اعتقال الأسيرين السابقين حاتم قفيشة، ونايف الرجوب من الخليل، وجرى الإفراج عن قفيشة بعد ساعات على اعتقاله.

ومن بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، اعتقل الاحتلال أحمد صلاح طقاطقة "17 عاما"، كذلك جرى اعتقال لأحمد يوسف عرفة "35 عاما" من مخيم الدهيشة على حاجز عسكري.

وفي وقت متأخر من مساء أمس السبت، اعتقل الاحتلال الفتاة ريما عبدالفتاح الكيلاني "18 عاما" من قرية نزلة زيد في جنين، وذلك أثناء مرورها من أمام حاجز عسكري.

يُضاف للمعتقلين ربحي الأسمر وشقيقه أحمد من القدس حيث جرى اعتقالهما في وقت متأخر من مساء أمس.

يذكر أنّ قوات الاحتلال اعتقلت خلال اليومين الماضيين 11 فلسطينيا على الأقل، جُلهم من بلدة العيسوية بمدينة القدس.