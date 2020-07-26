6 أغسطس.. انطلاق المعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب أون لاين

ينطلق معرض "أديوجيت التعليمي" في دورته السابعة، لمدة 3 أيام خلال الفترة من 6 لـ8 أغسطس 2020، ويعقد المعرض دورته القادمة افتراضيا على شبكة الإنترنت بحيث يتاح لممثلي الجامعات المشاركة من جهة والزوار من جهة أخرى الالتقاء والتفاعل تماما كما في المعارض الواقعية.

يأتي ذلك بمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتحت شعار "ادرس في مصر" وبمشاركة عدد كبير من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

وسيتمكن الزائر من لقاء ممثلي الجامعات المختلفة ومشاهدة كل ما يتعلق بالجامعة من ملفات أو مواد مصورة وغيرها، وكذلك التحدث كتابة أو فيديو مع ممثل الجامعة وكذلك إرسال ملفاته للجامعة التي يقع اختياره عليها للتقدم للالتحاق بها.

ومن الجامعات المشاركة بالدورة القادمة للمعرض، جامعة القاهرة، جامعة الملك سلمان، جامعة العلمين الجديدة، جامعة الجلالة، الجامعة البريطانية، جامعة أسلسكا، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الجامعة المصرية اليابانية، إضافة لعدد من جامعات العاصمة الإدارية الجديدة.

ويوفر معرض "أديوجيت التعليمي" الفرصة لأولياء الأمور والطلبة للدخول مجانا لمنصة المعرض والإلتقاء بأهم الجامعات المصرية واختيار الفرصة التعليمية المناسبة لهم، من منازلهم وبإستخدام أجهزة الموبايل أو الكمبيوتر الخاصة بهم، مما يسهم في حماية كل أطراف العملية التعليمية من المخاطر الحالية للإختلاط، مع الحفاظ على المعرض كآلية مهمة للتنافس وعرض المنتجات التعليمية المختلفة مما يرتقي في النهاية بجودة العملية التعليمية ويحقق مصلحة الطالب.