الزراعة تعد أول مرة خريطة رقمية لتصرفات هيئة التعمير

قال الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية في وزارة الزراعة، إنّ الهيئة بصدد إعداد خريطة رقمية لأول مرة، لتصرفاتها في الأراضي منذ 30 عاما، لوضع الأراضي والمستثمرين عليها، ورصد كل فدان تابع لها لحمايته من التعدي أو وضع اليد.

وأضاف الشحات، في تصريحات صحفية، أنّ خارطة التنمية في مصر تبدأ من قطاع الزراعة، لافتا إلى أنّ القيادة السياسية تقدم يد العون دائما لتنفيذ خطط التنمية، كما تعمل الوزارات المختصة من وزارتي الزراعة والري جميعا لتوسعة الرقعة الزراعية بغرض الاستفادة من وحدة المياه والأراضي.

وأشار إلى أنّ الهيئة لها ولاية على 6.2 مليون فدان، وتلبي احتياجات أي مستثمر وتيسر له الإجراءات للحصول على الأراضي، مؤكدا تنفيذ 53 مشروعا بقيمة مليون و59 ألف فدان، كما توجد 6 مشروعات ضمن الخطة الاستثمارية للهيئة على مساحة 400 ألف فدان، في الإنتاج الداجني والحيواني والسمكي.

ولفت إلى أنّ عدد طلبات وضع اليد بلغ عددها 30 ألفا، وفي نهاية شهر الحالي سيتم الانتهاء منها، حيث يساهم التقنين بشكل جيد في حماية الأرض من التعديات، مؤكدا أنّ الهيئة تيسر إجراءات واضعي اليد طبقا للقانون، وذلك بالتقسيط أو أن يدفع قيمة الأرض كاملة ويأخذ المستثمر عقده فورا، وحال عدم التزامه بالعقد يتم فسخه فورا، وبينها الالتزام بالمقنن المائي وعدم زراعة محاصيل شرهة للمياه.