"غرفة الجيزة التجارية" تتعاون مع البنك الزراعي لتنمية الثروة الداجنة

تعتزم غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي المصري، بهدف تنمية وتطوير قطاع الثروة الداجنة وتيسير تأسيس مشروعات المجازر والمزارع الراغبة في الاستفادة من آليات البنك الزراعي للتمويل ضمن مبادرة الدولة والبنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بمعدل فائدة 5% متناقصة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته شعبة الدواجن بالغرفة برئاسة سامح السيد، لمناقشة خطة الدولة للتوسع فى إنشاء المجازر وكذلك آليات تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية، وذلك بحضور كلاً من أسامة الرفاعي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، الدكتورة سماح عبد السلام مساعد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بالوزارة، خالد حسن رئيس قطاع الجيزة بالبنك الزراعي المصري، والدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، فضلاً عن العقيد محمد فتحي وكيل إدارة مباحث التموين بالجيزة.

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إنه يجري حاليا إعداد بنود بروتوكول التعاون بين الغرفة التجارية والبنك الزراعي متضمنة تشكيل لجنة مشتركة تعمل على إزالة أية عوائق أمام الراغبين فى الحصول على تمويل سواء لإقامة مجازر أو مزارع جديدة، مؤكدا أن قطاع الدواجن يعيش أزهى عصوره في مصر حاليا، ومن يستثمر فيه الآن يغتنم فرصة ذهبية خاصة مع فتح الباب التصدير مع العلم أن المنتج المصري ضمن قائمة الأفضل عالميا، مشيدا بالآليات التمويلية الذي اتخذها الجهاز المصرفي وعلى رأسه البنك المركزي وكذلك السياسات الجديدة التي يتبناها البنك الزراعي للتوسع في تمويل المشروعات.

وأكد رئيس الشعبة، أن شعبة الدواجن بغرفة الجيزة وشعبة الدواجن بغرفة القاهرة ومعهما الاتحاد العام لمنتجي الدواجن جميعهم يعملون على تحقيق هدف واحد وهو تنمية وتطوير قطاع الثروة الداجنة في مصر، وذلك بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بالدولة، موضحا أن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 يحقق صالح جميع أطراف المنظومة وعلى رأسها المستهلك، خاصة أن ذلك القانون من شأنه المساهمة في تفادي تفشي الأمراض والأوبئة، لافتا إلى أن السوق أصبح الآن مهيأ لتطبيق ذلك القانون، خاصة مع نجاح تجربة القوات المسلحة في طرح الدواجن المجمدة والتي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين.

ومن جانبه، كشف خالد حسن، رئيس قطاع الجيزة بالبنك الزراعي المصري، أن إدارة البنك تعاقدت على تنفيذ منظومة بنكية جديدة سيتم تفعيلها في غضون عامين، وهي المنظومة التي ستحقق طفرة في تمويل مشروعات قطاع الثروة الحيوانية والداجنة حيث ستصل إجمالي استثمارات وتمويلات البنك إلى نحو 4 مليارات جنيه، موضحا أن البنك الزراعي بفضل امتلاكه 1210 فرعا فهو متواجد بكل ربوع مصر وذلك يجعل الأمور أكثر سهولة على راغبي الحصول على تمويل بآليات مستحدثة.

وأضاف رئيس القطاع، أن البنك كثف خلال الفترة الأخيرة مشاركاته في تمويل مشروعات التثمين بقطاع الدواجن ولم تحدث شكوى واحدة في ظل الآليات المستحدثة التي تتضمن المزيد من التيسيرات، مؤكدا على أن البنك يتطلع لأن يكون له دور داعم تمويليا وفنيا في كل المجازر التي تخطط الدولة لتدشينها، لافتا إلى أن البنك أعد دراسات وافية لتطوير قطاع الثروة الداجنة وخاصةً فيما يتعلق بتمويل مشروعات التدفئة باستخدام الطاقة المتجددة.

وأكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك ضرورة الآن لتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، مطالبا بآليات تحفيزية جديدة للتغيير من النظام التقليدي في المزارع إلى النظام المغلق، وذلك لضمان إقبال أصحاب المزارع على تراخيص مزارعهم، مؤكدا أن تطوير المنظومة يضمن إلى حد بعيد خفض أسعار مدخلات الإنتاج ومن ضمن آليات التطوير التوسع في تدشين البورصات السلعية.

ومن جانبه، أكد أسامة الرفاعي، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، أن غرفة الجيزة التجارية برئاسة عادل ناصر مستعدة بشكل كامل لدعم كافة الأفكار التي من شأنها تنمية كافة القطاعات الاقتصادية ومن بينها قطاع الثروة الداجنة، كاشفا أن الغرفة بالتعاون مع غرفة الأسكندرية تعتزم إطلاق منصة مجانية للتجار لمدة 3 أشهر سيتم تخصيص جانب كبير منها لتجارة الدواجن، الأمر الذي يعزز آليات تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009، مؤكدا أن البورصات السلعية تُعد أهم الوسائل المتطورة لضبط الأسواق وخفض الأسعار.