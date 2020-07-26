سقوط قتلى وجرحى بسبب انفجار برأس العين شمال شرق سوريا

أشارت مصادر رسمية سورية، إلى سقوط قتلى وجرحى، جراء انفجار هز مدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة قوات الاحتلال التركي والفصائل الموالية لها في محافظة الحسكة بشمال شرقي سوريا.

وأكد التلفزيون الرسمي السوري، اليوم، انفجار دراجة مفخخة في غربي المدينة الحدودية؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين، مضيفا أن الانفجار وقع بالقرب من "بناء الأعلاف" في المدينة التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

جدير بالذكر، أن سيارة مفخخة انفجرت، الخميس الماضي، بالقرب من دوار الجوزة في مدينة رأس العين، ما تسبب في مقتل 5 مدنيين، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، إضافة إلى وقوع أضرار مادية في الممتلكات.