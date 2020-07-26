سفارة هولندا تطلق مبادرة لريادة الأعمال "أورنج كورنرز" سبتمبر المقبل

أعلنت سفارة المملكة الهولندية بالقاهرة عن إطلاق مبادرة لريادة الأعمال "أورنج كورنرز" في سبتمبر المقبل بالقاهرة والصعيد "أسيوط".

وذكرت السفارة الهولندية، في بيان اليوم، أن "أورنج كورنزر" هي مبادرة أطلقتها المملكة الهولندية بهدف توفير التدريب والإمكانيات وشبكات التواصل الفعال لرواد الأعمال الشباب لكي يستطيعوا أن ينشئوا أعمالهم ويعملوا على تنميتها.

وأوضحت السفارة، أن فتح باب التقديم لبرامج حاضنة الأفكار الابتكارية لريادة الأعمال للمهتمين سيكون نهاية شهر يوليو الجاري وبداية شهر أغسطس المقبل.

من جانبه، قال السفير الهولندي، لاورنس ويستهوف، إن "المملكة الهولندية تتبنى سياسات طموحة للمساعدات والتجارة والاستثمار تهدف إلى إيجاد حلول مربحة لكل الأطراف على المستوى العالمي".

وأضاف ويستهوف، أن ريادة الأعمال تلعب دورا رئيسيا في ذلك حيث تسهم في الابتكار وتخفيض نسب البطالة، مشيرا إلى أن رواد الأعمال الشباب حول العالم أثبتوا استعدادهم للمخاطرة ولقيادة عملية التغيير بالرغم من قلة الموارد في كثير من الأحيان فهم يخلقون الوظائف الخاصة بهم قبل كل شيء بدلا من طلب الوظيفة، وتقوم مبادرة "أورنج كورنرز" بتوفير الدعم والمساندة لرواد الأعمال هؤلاء لتطوير أفكارهم ومهاراتهم الشخصية.

وتابعت السفارة الهولندية قائلة، إن المبادرة تشمل برنامجين لحاضنات ريادة الأعمال أحدهما في القاهرة والآخر في صعيد مصر "أسيوط"؛ وسيوفر كل برنامج منهما دورات تدريبية متكررة مدتها 6 شهور لفائدة 15 من رواد الأعمال في كل مرة.

وستركز تدريبات رواد الأعمال بشكل عام على المشروعات الناشئة في مجال الزراعة والقطاعات الإبداعية، وستتضمن أيضا مشاركة رواد الأعمال من السيدات بنسبة 50% على الأقل. وسوف تقوم شركات مصرية بتوفير خدمات تدريب رواد الأعمال في مصر وهي "كلتيف " في القاهرة و"أوتريتش إيجيبت " في الصعيد.