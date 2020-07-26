السفيرة نائلة جبر: وزير الخارجية يوجه بدعم صغار الحرفيين

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إن سامح شكري، وزير الخارجية وجه، بمناسبة صدور حركة تنقلات السادة السفراء والدبلوماسيين، بتعميم قائمة ببيان صغار المنتجين للحرف المصرية وفقا لمقترح اللجنة الوطنية بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضحت جبر، في بيان صحفي، أن ذلك يأتي بالنظر لتعذر إقامة المعرض السنوي للمنتجات المصرية الذي تقيمه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر تحت رعاية وزير الخارجية، في ظل جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشارت جبر، إلى أن ذلك يأتي في ضوء ما جرى عليه العرف من شراء الدبلوماسيين للعديد من المنتجات المصرية ولا سيما الحرفية قبل السفر للخارج، بما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل لصغار المنتجين ولا سيما من الشباب.