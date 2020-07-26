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غلق 7 مصانع غذائية دون ترخيص في القليوبية

ضبط 12.5 طن مخل وملح مجهول المصدر

كتب:

حسن صالح
05:35 م | الأحد 26 يوليو 2020
سلع فاسدة

سلع فاسدة

شنت مديرية التموين بالقليوبية، بقيادة عربي عبد الحليم وكيل وزارة التموين، وإشراف مجدي عامر وكيل المديرية، حملة مكبرة لمتابعة المصانع والتأكد من جودة السلع المنتجة، إلى جانب متابعة الأسواق والشوادر استعدادا لاحتفالات عيد الأضحى المبارك.

وتمكنت حملة استهدفت نطاق مركز ومدينة القناطر الخيرية بالقليوبية، من ضبط 7 مصانع للمواد الغذائية دون ترخيص بمنطقة باسوس، كما جرى ضبط 6 أطنان من الملح مجهول المصدر ودون بيانات، إلى جانب ضبط 40 برميل مخلل قيد الصنع، وضبط 6675 كيلو جرام من المخلل بعد انتهاء الصنع، وأيضا ضبط 1 طن لفت، و1000 كيلو جرام "فلفل – ليمون – جزر".

 

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