وفاة الممثل الأمريكي جون ساكسون بعد صراع مع مرض الالتهاب الرئوي

توفي الممثل الأمريكي جون ساكسون عن عمر ناهز 83 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض الالتهاب الرئوي، وفق ما ذكرته قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية، اليوم.

وجون ساكسون، واسمه الحقيقي "كارمين أوريكو" ولد لأبوين إيطاليين هما "أنطونيو" و"آنا أوريكو" في 5 أغسطس عام 1936 في "بروكلين" بمدينة "نيويورك" وتزوج 3 مرات طوال حياته من كاتبة السيناريو "ماري آن ميرفي" بين عامي 1967 و1979.

تزوج الفنان الأمريكي الراحل أيضًا من مضيفة الطيران، الممثلة "إليزابيث ساكسون" بين عامي 1987 و1992، وفي عام 2008 تزوج من خبيرة التجميل "جلوريا مارتيل".

وكان ساكسون قد بدأ بدراسة التمثيل مع الممثلة ومعلمة التمثيل "ستيلا أدلر" لتتغير حياته كليا عندما شاهد "هنري ويلسون" مدير أعمال شؤون الممثلين في هوليوود صور "أوريكو" في إحدى المجلات، بعدها قام بالاتصال بعائلة الفتى البالغ آنذاك 16 عاما في بروكلين واقترح تغيير اسمه من أوريكو إلى ساكسون لتبدأ انطلاقته السينمائية خلال منتصف الخمسينيات بأداء أدوار شبابية.

وأدى ساكسون مجموعة واسعة من الشخصيات في أكثر من 200 فيلم، وظهر تلفزيونيا على مدى نحو 60 عامًا، واشتهر بعمله في الأدوار البوليسية وفي أفلام الرعب التي تضمنت أدوارا رفيعة المستوى إلى جنب "مارلون براندو" في "ذا أبلوسا 1966" وأسطورة فنون الدفاع عن النفس "بروس" لي في "إنتر ذا دارجون 1973".

وكانت أول أدوار ساكسون السينمائية عام 1954 مع "جودي هوليداي" و"جاك ليمون" و"بيتر لوفورد" ، وسرعان ما تابع مسيرته السينمائية بدور أكثر بروزا إلى جانب "سال مينيو" في الفيلم الموسيقي "روك" و"طفل جميل" (1956) و"بورتريه باللون الأسود" عام 1961.

ورغم أنَّ ساكسون ولد لأبوين إيطاليين، إلا أنَّه استطاع القيام بأدوار الرجل متعدد الأعراق مثل: قطاع الطرق المكسيكي، مع مارلون براندو، كما حصل على جائزة جولدن جلوب عن دوره في فيلم ذا أبلوسا 1966.