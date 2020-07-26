موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها

يستضيف ملعب "سانت جيمس بارك" معقل نيوكاسل مساء اليوم، مباراة قوية تجمعه بنظيره ليفربول، ضمن مباريات الجولة الـ38 من بطولة الدوري الإنجليزي، البريميرليج، للموسم الحالي 2019-2020.

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل

وتقام مباراة ليفربول ضد نيوكاسل ضمن مباريات الجولة الـ38 من بطولة الدوري الإنجليزي، البريميرليج، في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، والرابعة عصرًا بتوقيت تونس، والثالثة عصرًا بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل

ويمكن مشاهدة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل، على قناة "بي إن سبورتس HD2"، ويتولى التعليق على المباراة جواد بدة، ويقود المباراة تحكيميًا البريطاني أنتوني تايلور.

تشكيل الفريقين بجدول الدوري

ويدخل فريق نيوكاسل اللقاء محتلًا المركز الـ13 في الترتيب برصيد 44 نقطة، وتعادل في آخر مواجهاته في الدوري الإنجليزي أمام نادي برايتون، بينما ليفربول يدخل اللقاء وهو في المركز الأول برصيد 96 نقطة، وكان الريدز حقق لقب البطولة قبل عدة جولات.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول

ومن المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، اللقاء بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، أليكساندر آرنولد.

خط الوسط: جورجينيو فينالدوم، فابينيو، أوكسليد تشامبرلين.

خط الهجوم: ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.