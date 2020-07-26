30 أغسطس.. الحكم في إعادة محاكمة متهمين بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"

قررت محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حجز إعادة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة، لجلسة 30 أغسطس المقبل، للنطق بالحكم.

ونسبت النيابة العامة، للمتهمين في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 3358 لسنة 2014 كلي شمال الجيزة، ارتكاب جرائم حرق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع مذبحة كرداسة، وفض اعتصامي الجماعة الإرهابية برابعة والنهضة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات