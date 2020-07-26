مقتل 8 مدنيين وإصابة 19 آخرين إثر انفجار دراجة نارية مفخخة في الحسكة

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 8 مدنيين وإصابة 19 آخرين، اليوم، جراء انفجار دراجة نارية مفخخة في مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره العاصمة البريطانية "لندن"، إلى أن الدراجة انفجرت في سوق لبيع الخضراوات، مشيرا إلى أن الانفجار أدى أيضا إلى وقوع أضرار مادية في الموقع، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وكان انفجار عنيف ضرب مدينة رأس العين، في ريف الحسكة الشمالي، الخميس الماضي، حيث انفجرت سيارة ملغومة قرب دوار الجوزة وقرب مبنى المجلس المدني في المدينة، ما تسبب في مقتل 4 أشخاص وأكثر من 10 جرحى.

جدير بالذكر، أن المرصد السوري، وثّق في أوائل يوليو الجاري، مقتل 6 أشخاص، وأكثر من 15 جريحا بانفجار سيارة مفخخة وقع عند دوار الفرن في مدينة "تل أبيض" شمال الرقة.

وتشهد القرى والبلدات الواقعة تحت سيطرة الجماعات المسلحة المدعومة من قبل تركيا، مظاهر فوضى وانفلات أمني نتيجة اشتباكات تجري بين تلك المجموعات الإرهابية لاقتسام النفوذ والسيطرة.