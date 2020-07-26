القنوات المتاحة للخدمات والشكاوى الحكومية الإلكترونية وطرق دفعها

أوضحت بوابة الحكومة الإلكترونية للمواطنين، القنوات المتاحة لتوفير الخدمات الحكومية والشكاوى، إضافة إلى طرق الدفع المتاحة للخدمات التي توفرها بوابة الحكومة المصرية.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي التفاصيل الكاملة للقنوات المتاحة لتوفير الخدمات الحكومية، وفقا لما أعلنته بوابة الحكومة الالكترونية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

القنوات المتاحة لتوفير الخدمات الحكومية

القنوات المتاحة لتقديم الخدمات هي:

ـ بوابة الحكومة المصرية.

ـ بوابة الهاتف المحمول mobile.egypt.gov.eg.

ـ التحدث مع أحد ممثلي خدمة المواطنين عبر بوابة الحكومة المصرية من الأحد إلى الخميس من الساعة 9ص إلى 4م.

ـ يستطيع المواطن الابلاغ عن أي شكوى أو اقتراح من خلال الرقم المختصر: 19468 أو 19gov طوال الأسبوع من الساعة 8 ص إلى الساعة 10.

القنوات المتاحة للتقدم بشكاوى بخصوص الخدمات الحكومية

ـ خدمة شكاوى واستفسارات المواطنين على بوابة الحكومة المصرية.

ـ الاتصال بالأرقام المختصرة التالية:

1ـ رقم 133 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مركز اتصال شركة القاهرة لمياه الشرب، خدمة العملاء بشركة، القاهرة لمياه الشرب، مركز اتصال شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي.

2ـ رقم 16117 الهيئة العامة للنيابة الإدارية.

3ـ رقم 16217 الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

4ـ رقم 16035 الهيئة العامة للاستثمار.

5ـ رقم 16117 الهيئة العامة للرقابة على المال.

6ـ رقم 19468 بوابة الحكومة المصرية، وزارة الدولة للتنمية الادارية، التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات، وزارة التضامن الاجتماعي، قطاع الهجرة، قطاع القوى العاملة، الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

ـ رقم 0800888666 الخط الساخن لذوي الإعاقة.

طرق الدفع المتاحة للخدمات التي توفرها بوابة الحكومة المصرية

ـ الدفع عند الاستلام.

ـ الدفع بكروت ائتمان فيزا وماستر كارد.

ـ الدفع عن طريق نقاط بيع "فوري".