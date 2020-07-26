غانم سلطان لـ"الوطن": "أنا مش عصفورة لرئيس الزمالك"

واحد من أفضل المدافعين في تاريخ الكرة المصرية، لعب للزمالك، وأخلص له حتى قرر الاعتزال بين جدرانه، كان ولا يزال من الشخصيات التي ساهمت في صنع سجل بطولات وتاريخ النادي، كلاعب ومدرب وإداري عبر سنوات طويلة، إنه غانم سلطان لاعب ومدرب القلعة البيضاء الأسبق.

غانم سلطان تحدث في حوار خاص مع «الوطن»، عن أسرار وذكريات الماضي، مروراً برأيه في الكرة المصرية حالياً، وما تمر به من أزمات، ومتحدثاً عن الخطيب وفايلر وكارتيرون، وعدد كبير من اللاعبين، وأمور أخرى كثيرة أجاب عنها بصراحة.

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