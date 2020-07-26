وزير التعليم العالي يوجه بإعداد إحصائية حول أبحاث لقاح كورونا بمصر

عقد مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتنمية التكنولوجية اجتماعًا، صباح اليوم الأحد، برئاسة خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور عماد الدين حجازي المدير التنفيذي للصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

في بداية الاجتماع، هنأ وزير التعليم العالي التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك متمنيًا السلامة والصحة للشعب المصري.

وخلال الاجتماع، أكّد عبدالغفار ضرورة أنَّ يتمّ تمويل المشروعات البحثية التي تتفق مع الاستراتيجية القومية للبحث العلمي والاحتياجات الفعلية للدولة، وتسهم في حل المشكلات ذات الأولوية للمجتمع.

كما أوصى عبدالغفار، بضرورة تشكيل وتأسيس لجنة مشتركة بالتعاون بين منظمات البحث العلمي في مصر في جميع المجالات؛ من أجل التنسيق وعدم تكرار تمويل نفس المشاريع البحثية في أكثر من جهة أو في الجهة الواحدة.

وخلال الاجتماع، اطمأن وزير التعليم العالي، على ما تمّ التوصل إليه بشأن الإجراءات الفنية والتنفيذية لتحويل الصندوق إلى هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مؤكّدًا ضرورة تذليل كل العقبات.

ووافق المجلس على تمويل عدد من المشروعات منها 7 مشروعات منح الأبحاث الأساسية والتطبيقية، ومشروع من مشروعات منح دعم الأبحاث، و4 مشروعات منح قصيرة الأجل لتطوير حلول لجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID -19)، ومشروعين من مشروعات منح التنمية التكنولوجية، و6 مشروعات منح بحثية في إطار برنامج منح التعاون المصري الإيطالي المشترك، و6 مشروعات منح سفر باحثين في إطار برنامج منح التعاون المصري الإيطالي المشترك.

ومن جهته، استعرض عماد الدين حجازي المدير التنفيذي لصندوق هيئة تمويل العلوم والتنمية التكنولوجية، تقريرًا حول المشروعات التي تمت الموافقة على تمويلها، منذ إنشاء الصندوق حتى الآن، موضحًا إجمالي عدد المشروعات التي تمّ تمويلها من المشروعات المختلفة.

وفي هذا الإطار، طالب وزير التعليم العالي بإعداد احصائية حول تطور المشروعات المقدمة، والتي تمت الموافقة عليها، ومقارنتها بالأعوام السابقة، وعدد المشروعات البحثية التي تمّ تمويلها لتطوير حلول لجائحة فيروس كورونا.