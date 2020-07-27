الغرباوي: نجاح "مشهور مش مشهور" غير متوقع.. ومتفائل بمهرجان شرم الشيخ

حقق العرض المسرحي "مشهور مش مشهور" المأخوذ عن قصة "كلخاس" للكاتب الروسي تشيكوف، ومن إخراج مازن الغرباوي وبطولة الفنان سامي مغاوري، نجاحا كبيرا فور عرضها أون لاين عبر قناة وزارة الثقافة على "يوتيوب"، وطالب عدد كبير من الجمهور عرضها على خشبة المسرح، والتقت "الوطن" المخرج مازن الغرباوي الذي تحدث عن تجربة مسرحية "مشهور مش مشهور" وعرضها أون لاين وعن مشروعاته الفنية المقبلة، كما تحدث عن الدورة المقبلة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح، وإلى نص الحوار:

في البداية هل كنت تتوقع النجاح الذي حققته مسرحية "مشهور مش مشهور" حيث أذيعت على شبكة الإنترنت ولم تعرض على خشبة المسرح؟

لم أكن توقع رد الفعل بهذا الشكل والنجاح الذي حققته المسرحية فهو توفيق من الله، وفريق العمل اجتهد بشكل كبير، وكنت أتوقع رد الفعل الطبيعي الذي يأتي ضمن سياق المهتمين بالمسرح ولكنني لم أكن أتوقع ردود الفعل الإيجابية التي حدثت سواء من الوسط الفني أو خارجه وفي مصر وبعض الدول العربية فكانت إشادتهم أكبر من توقعاتي تماما.

كيف ترى تحويل نماذج من الأدب العالمي إلى عروض مسرحية مثلما حدث في مبادرة "اضحك فكر اعرف"؟ وهل هو شيء مثمر للحركة المسرحية أم لا؟

في الحقيقة أرى كمخرج مسرحي العمل على نصوص الأدب العالمي المأخوذ من قيمة كبيرة مثل تشيكوف أو أي كاتب آخر فذلك أحد الأسباب والعوامل التي تجعل المسرحية ناجحة أو نقول تأكيد على خطوة النجاح لأننا نعتمد على نص أدبي هو منذ البداية ناجحا فهو ناجح من قبل وحينما يتم تحويله وتمصيره إلى نص مسرحي بشكل متقن هنا تستكمل دائرة النجاح وبالأخص حينما تتلامس تلك القصة القصيرة مع الواقع الذي نعيشه، ومن أهم أسباب نجاح المبادرة بأن قصص تشيكوف تركز بشكل كبير على الجانب الإنساني وذلك يعتبر حجر الأساس لنجاح المسرحية.

مازن الغرباوي: "الثقافة بين إيديك".. استغلت وأدارت أزمة كورونا بشكل جيد وناجح

كيف ترى كمخرج مسرحية تجربة إذاعة المسرحيات "أون لاين" على قناة وزارة الثقافة أو حتى الاستعانة بأرشيف المسرحيات المصرية القديمة؟

في الحقيقة أرى أن المبادرة التي أطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم كانت تهدف إلى استغلال أزمة كورونا وإستثمارها بنجاح، وأنا أرى بأن مشروع "الثقافة بين إيديك" مهم جدا ومبادرة مهمة استطاعت أن تخلق حالة من استثمار للأزمة وإدراتها بشكل إيجابي وناجح حيث إن الجمهور يستفيد، مؤكدا وظيفة وزراة الثقافة الأساسية وهي الوصول لقطاعات وشرائح مختلفة من الشعب المصري، واستطاعت المبادرة من خلال مواكبة التطور التكنولوجي إطلاق مشروع بهذا الشكل شيء إيجابي.

وأقدم التحية لوزيرة الثقافة وكل العاملين بالمبادرة على هذا الجهد ونجاح المبادرة ومن الأشياء المهمة التي حققتها المبادرة أنها جعلت وزارة الثقافة قريبة من المتلقي كما أنها أطلقت العنان للعديد من المبادرات الأخرى للخروج من رحم المبادرة الأساسية فحينما ننظر إلى مباردة "اضحك فكر اعرف" والتي تعاونت وزارة الثقافة فيها مع مسرح المواجهة والمسرح القومي في إنتاج مسرحيات هدفها الأساسي الوصول إلى فئات مختلفة في المجتمع فذلك يعتبر استثمارًا جيدا للمشروع الأساسي وهو الثقافة بين إيديك، وتعتبر تلك المبادرة من أهم المبادرات التي نفذَّت ليس في مصر فقط ولكن على مستوى الدول العربية فمصر تملك تاريخ ثقافي كبير ودوما ما تؤكد على ريادتها بالمجال الثقافي استطاعت أن توصل رسالة إلى كل العالم بأنه في ظل التوقف الذي شهده العالم بسبب أزمة كورونا لم تتوقف وزارة الثقافة المصرية ولكنها ظلت تعمل ومحققة نجاحا، وأتمنى أن تستمر تلك المبادرة.

الغرباوي: متفائل بإقامة دورة هذا العام لمهرجان شرم الشيخ للمسرح.. ولم نحدد موعدا حتى الآن

بصفتك رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي حدثنا عن دورة هذا العام وهل سيتم إقامتها أم لا؟

بالنسبة لدورة هذا العام حتى الآن ستنعقد اجتماعات بشكل دوري فنحن في مارس الماضي قد أصدرنا بيان بتأجيل دورة هذا العام بسبب جائحة كورونا وطبقا لما عاشوا العالم بسببها، لكن دوما ما تعقد اجتماعات بين اللجنة العليا للمهرجان بقيادة الفنان محمد صبحي والفنانة سميحة أيوب سيدة المسرح العربي، والرئيس الشرفي للمهرجان وأغلب أعضاء اللجنة العليا لديهم تصور بأن فعاليات دورة هذا العام، وهي الدورة الخامسة بأنها ستقام ولكن لم يجرى تحديد الموعد فهناك ارتباطت بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الثقافة وباقي الوزارات والجهات المعنية، لكن هناك أشياء تدعوا للتفاؤل بإقامة دورة هذا العام منها أن مدينة شرم الشيخ بدأت تستقبل عدد من السياح وذلك يعتبر شيئا إيجابيا يدعوا للتفاؤل.

ونتوقع أنها لن تكون قبل ديسمبر هذا العام وستشهد دورة هذا العام الإحتفال بمرور خمس سنوات منذ انطلاق المهرجان للمرة الأولى وبالطبع سنصدر بيان إعلامي في وقتها حينما يتم الاتفاق مع الجهات المعنية ومؤسسات الدولة لكني أؤكد أن قرار اللجنة العليا أنه في حال عودة الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام ستعود بشكل حي ومباشر مع أخذ الإجراءات الاحترازية، لكن لم نحدد الموعد حتى الآن.

ماذا عن مشاريعك المسرحية في الفترة المقبلة والفنية بشكل عام؟

في الفترة المقبلة لدى أكثر من مشروع أعمل عليها ما بين المسرح والسينما، وحاليا قيد التحضير، ولدي مشروعان مسرحيان مهمان جدا هما مسرحية "هاملت بالمقلوب" من تأليف دكتور سامح مهران، وأنا اعتبره مشروع مهم جدًا، حيث إنه يقدم شخصية هاملت في رؤية معاصرة وتجريدية بنص مسرحي جديد، وهناك مشروع آخر من الاحتمال أن يقدم مع المسرح الكوميدي وهي مسرحية "مورستان" وهي مسرحية "في بير السلم" للكاتب الكبير سعد الدين وهبة والمفاجأة بأن من يعيد كتابتها هو المخرج سمير العصفوري وسأقوم بإخراجها فأنا أتمنى تقديم المسرحيتين في هذا العام، وعلى مستوى التمثيل سأشارك في فيلم "المعبد" من بطولة نضال الشافعي وعدد من الفنانين وإخراج حسني صالح.