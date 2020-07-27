صلاح الجهيني ينفي ما يثار حول توقف مشروع فيلم الشايب

نفى السيناريست صلاح الجهيني، الأخبار المتداولة حول وقف مشروع فيلم الشايب لآسر ياسين وسيد رجب والذي أعلن عنه مباشرة بعد الجزء الثاني من فيلم ولاد رزق باعتباره جزء تمهيدي للجزء الثالث من ولاد رزق.

وقال الجهيني لـ"الوطن"، أن التحضير توقف الأيام الماضية بسبب جائحة كورونا التي أصابت العالم أجمع، مشيرا إلى أن الشهر المقبل سوف يسفر عن جديد في التحضيرات الخاصة بالفيلم.

ويحضر حاليا الجهيني لمسلسل "ولاد رزق" لعرضه خارج السباق الرمضاني على أحد المنصات ومتكون من 8 حلقات.