قنصل مصر بالكويت يكشف العقوبة المتوقعة للمُعتدي على المواطن المصري

قال السفير هشام عسران، قنصل عام مصر بالكويت، إنه تواصل مع الشاب المصري المعتدى عليه من كويتي، وتم حثه على عدم التنازل عن حقه وضرورة الحصول عليه بالقانون، موضحًا أن مدير جمعية الصباح التي يعمل بها وليد المُعتدى عليه، متضامنة معه في هذه الواقعة.

وأضاف "عسران"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن القنصلية المصرية جاهزة لتقديم الدعم القانوني للمصري المعتدي عليه، كما أن القانون سيأخذ مجراه فورًا، موضحًا أن ما حدث تصرف فردي تم تضخيمه في وسائل التواصل الاجتماعي ولا يعبر عن الشعب المصري أو الكويتي، أو متانة العلاقات بين البلدين.

وأكد قنصل عام مصر بالكويت، أن عقوبة مثل هذه الواقعة الغرامة أو الحبس والمتهم محتجز الآن، لافتا إلى أن ناصر العتيبي رئيس جمعية صباح الأحمد التعاونية بالكويت، قدم استقالته احتجاجا على واقعة الاعتداء على الشاب المصري وليد.