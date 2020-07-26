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وائل الإبراشى: تأميم قناة السويس حدث تاريخي أكد سيادة مصر على ثرواتها

كتب:

شريف سليمان
10:28 م | الأحد 26 يوليو 2020
الإعلامي وائل الإبراشي

الإعلامي وائل الإبراشي

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن اليوم 26 يوليو هو الذكرى الـ 6 لتأميم قناة السويس عام 1965، وهو حدث مهم فى تاريخ البلاد.

وأشار "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إلى ضرورة الاحتفال بالأحداث الوطنية الهامة حتى يتعلم النشء والأجيال الجديدة أهمية ذلك وما فعله الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وتابع، أن أهمية تأميم قناة السويس أنها جعلت لمصر مكانة عالمية بعدما استطاعت تأكيد فرض سيادتها على ثرواتها، مشدداً على أن الخطوات الوطنية مهما كانت المتاعب والمعوقات.

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