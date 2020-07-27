المئات يتظاهرون بالفلبين ضد قانون جديد لمكافحة الإرهاب

شارك المئات من المتظاهرين في العاصمة الفلبينية "مانيلا"، اليوم، في مسيرة بالسيارات ضد قانون جديد لمكافحة الإرهاب، قبيل ساعات من خطاب الرئيس رودريجو دوتيرتي السنوي حول حالة الأمة أمام البرلمان.

وذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن المتظاهرين تحدوا بذلك حظرا تفرضه السلطات على التجمعات بسبب تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، فيما أعلنت الشرطة احتجاز 4 متظاهرين كانوا يستقلون سيارة جيب بضواحي مدينة كويزون.

ولوح المتظاهرون، بالأعلام ورفعوا لافتات تنتقد قانون مكافحة الإرهاب الذي وقعه دوتيرتي في وقت سابق من هذا الشهر، كما تم تقديم أكثر من 12 التماسا أمام المحكمة العليا لإعلان القانون غير دستوري، وذلك خشية استخدامه كذريعة لإسكات المعارضة المشروعة والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ومن المتوقع أن يركز دوتيرتي، في خطابه على تعامل إدارته مع الوباء، والذي وصفه المسؤولون بأنه ناجح نسبيا، لكن اعتبره النقاد فوضويا ومقلقا.