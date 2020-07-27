بنك الكساء يوزع 5 آلاف كمامة في القاهرة والإسكندرية

وزعت مؤسسة بنك الكساء المصري، نحو خمسة آلاف كمامة قطنية مجاناً على دور الإيواء ومن هم بلا مأوى في الشوارع وخاصة في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وذلك منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد وحتى الآن.

وقالت منال صالح، الرئيس التنفيذي لبنك الكساء المصري: "لدينا العديد من الحملات الخاصة بتوزيع الملابس على مدار العام لكن حملة توزيع الكمامات القطنية من أهم الحملات لدينا في المؤسسة والتي نركز خلالها على توفير الكمامات للفئات التي هي الأشد احتياجاً خلال الأزمة".

وأضافت: ولذا قمنا بالتوزيع على بعض مؤسسات دور الأيتام وذوي القدرات الخاصة ولم نكتف بذلك بل نزلنا إلى الشوارع في محافظات القاهرة الكبرى للتوزيع على من هم بلا مأوى".

وأضافت صالح: "نشغل 4 مشاغل في الفيوم والمنيا وجمعية النور والأمل بجانب المشغل الموجود في المقر الرئيسي للبنك وهو ما يساعدنا في عمليات الإصلاح والتدوير والتصنيع"، مشيرة إلى أن البنك يساعد أيضاً في تشغيل عشرات المشاغل الأخرى الصغيرة والمتوسطة في إنتاج أصناف الملابس للتوزيع المجاني للمستحقين لتشجيع المشروعات الصغيرة.

وأكدت صالح: "حملاتنا مستمرة طوال العام في مختلف المناسبات، ففي يناير نستهدف توزيعات عيد الميلاد المجيد، وفبراير تجهيزات العرائس، ومارس ملابس الأمهات والغارمات ومريضات السرطان، وأبريل حملات دور الأيتام وعيد القيامة المجيد، وهكذا شهرياً لدينا حملات مختلفة".

ويتخصص بنك الكساء المصري فى توفير الاحتياجات من الملابس والمنتجات الجلدية والمفروشات.. أو احتياجات الكساء والغطاء التي تضمن للإنسان معيشة كريمة آمنة.