ماجدة زكي تكثف تصوير مشاهدها بمسلسل "قوت القلوب"

تواصل الفنانة ماجدة زكي تصوير مشاهدها بمسلسل "قوت القلوب" الجزء الثاني، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، والمقرر عرض العمل بعد عيد الأضحي المبارك.

المسلسل من تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبوعميرة، وإنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، ويشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ماجدة زكي كل من الفنان محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، وإفرام محمد.