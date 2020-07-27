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نجل السقا يشوق جمهوره ببوستر فيلمه الأول "i see you"

كتب:

ضحى محمد
02:51 م | الإثنين 27 يوليو 2020
ياسين السقا

ياسين السقا

نشر ياسين السقا، نجل الفنان أحمد السقا، صورة لبوستر فيلمه الجديد "i see you"، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "ياسين"، بجانبه ممثلة تُدعى إليسيا ولكس، وظهر في خلفية بوستر صورة لعمارات ولاية نيويورك الأمريكية، وعلق علي البوستر قائلاً، "i see you الفيلم سيعرض في 2021".

ودعم الفنان أحمد السقا نجله بالتعليق له عبر حسابه الشخصي، فالفيلم يناقش عدة قضايا منها التحرش.

يُشار إلى أن ياسين السقا، يدرس في إحدى الجامعات في نيويورك بعدما حصل على منحة دراسية.

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