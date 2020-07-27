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محمود مسلم

ساركوزي يصدر "زمن العواصف" عن أول عامين من حكمه في الأليزليه

كتب:

(وكالات)
01:21 م | الإثنين 27 يوليو 2020
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي

أصدر الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي،  كتاب بعنوان "زمن العواصف"،  تناول فيه السنتين الأولين من فترة حكمه في قصر الأليزيه "2007 و2008"، وانتهى ساركوزي من إعداد الكتاب الواقع في 520 صفحة أثناء فترة  العزل الصحي الناجم عن جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

ويعود "زمن العواصف" بذاكرة القارئ إلى الأحداث البارزة في الفترة  الأولى من حكم ساركوزي، مثل الأزمة المالية العالمية في عام 2008، والنزاع بين روسيا وجورجيا، وتعيين الاقتصادي الفرنسي "دومينيك ستراوسكان" على رأس صندوق النقد الدولي. 

كما تناول أحداثاً شخصية مثل الانفصال عن الزوجة السابقة "سيسيليا آتياس" واللقاء مع "كارلا بروني"، واعترف المؤلف بأنه كان بإمكانه تسيير الأزمة المالية (2008) بشكل أفضل، إذ اعتقد وقتها أنه "أكثر استعداد لمواجهتها، لكن ذلك لم يكن إلا وهما"، وبشأن انفصاله "المؤلم" عن "سيسيليا"، وأوضح أنه عاش وضعية عجزَ فيها عن التحكم بالأمور التي أصبحت تتفاقم يوما بعد يوم.

وتحدث "ساركوزي" عن الشعور بالوحدة في السلطة قائلاً:  "اعتباراً  من 16 مايو 2007، كنت وحيدا. كان لدي فريق ومستشارون وأصدقاء وأتلقى زيارات في المساء، لكنني كنت وحدي أتخذ مسؤولية  القرار النهائي وأتحملها".

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