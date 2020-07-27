رئيس "النواب الليبي" ونظيره المغربي يبحثان الوضع في طرابلس

يجري رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مع نظيره المغربي الحبيب المالكي، مباحثات رسمية في مقر مجلس النواب المغربي بالرباط، تتناول الأزمة الليبية.

يأتي ذلك فيما يزور وفد من حكومة السراج المغرب، بالتزامن مع تواجد رئيس البرلمان الليبي في الرباط وفقا لقناة "العربية"، وتأتي تحت مظلة التشاور الثنائي المتواصل بين المغرب والأطراف الليبية.

من جهته، قال المتحدث باسم المجلس الرئاسي محمد عبدالناصر، إنه لا توجد ترتيبات للقاء بين خالد المشري، رئيس المجلس، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وأضاف عبدالناصر في تغريدة على "تويتر"، أن زيارة المشري والوفد المرافق له جاءت بدعوة من رئاسة مجلس النواب المغربي.

وفي سياق آخر، بحث قائد الجيش الليبي خليفة حفتر هاتفيا مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب وتدخلات تركيا السلبية فيها، وإرسالها آلاف المرتزقة والإرهابيين.

كما بحث الطرفان دور الاتحاد الإفريقي في رعاية العملية السياسية والتأكيد على دعم الحوار الليبي - الليبي بعيداً عن الأطراف الداعمة للإرهاب.

وميدانيا، أكدت مصادرنا استهداف الجيش الليبي 3 أهداف تابعة للسراج وتدميرها، موضحة أن الأهداف حاولت التقدم باتجاه مواقع تمركزات قوات الجيش الليبي غرب سرت.

وتشير المصادر إلى أن عناصر من مرتزقة تركيا وصلت إلى مناطق تاورغاء وبوقرين لدعم تشكيلات السراج

من جانب آخر، تواصل مقاتلات سلاح الجو بالجيش الليبي طلعاتها لرصد أي تحركات عسكرية للوفاق بالساحل الغربي لسرت.

وأكد الجيش الوطني أنه أحكم الدفاعات غرب مدينة سرت. وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الجيش قام بتدعيم خطوط القتال غرب المدينة، إضافة لتدعيم القوات المنتشرة في مدن سرت والجفرة ومنطقة الهلال النفطي.