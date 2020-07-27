"أشغال شاقة" في إنبي استعدادا للأهلي

كشف حلمي طولان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي إنبي، عن حالة اللاعبين خلال فترة الإعداد الحالية، في ظل الاستعدادات لمواجهة الأهلي في أولى المباريات الرسمية في الدوري الممتاز، المقرر لها في الـ9 من أغسطس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة 15.

وقال "طولان" في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس"، إن فترة التجهيز والإعداد للدوري الممتاز، صغيرة ومضغوطة للغاية، وذلك يمثل حالة من الإرهاق الشديد للاعبين بسبب ضيق الوقت.وأضاف المدير الفني للفريق البترولي: " نتدرب يومياً على فترتين صباحا ومساء، من أجل استكمال الموسم الحالي والنسخة الجديدة".

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