حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بشبرا الخيمة

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، الحملة المكبرة التي شنتها المحافظة بالتنسيق مع قوات الأمن بمديرية أمن القليوبية، لإزالة عدد كبير من المباني المخالفة بمنطقة أرض البنك على طريق ترعة الإسماعلية بنطاق حي شرق شبرا الخيمة.

وأكد المحافظ ان الحملة بدأت اليوم وستستمر على مدار الأيام المقبلة حتى يتم إزالة جميع المخالفات الموجودة، مشيرًا إلى التصدي بكل حزم للمخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.

وشدد المحافظ على مسؤولي الإدارات الهندسية بجميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية برصد وإزالة المخالفات في المهد.