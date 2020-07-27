برلماني يشيد بمجهودات "الهجرة" في ملف عودة البعثة التعليمية من الصومال

أشاد محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بجهود وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، السفيرة نبيلة مكرم، في ملف عودة 49 معلما، ضمن بعثة وزارة التربية والتعليم بدولة الصومال، في ظل انتشار جائحة كورونا، ورغبتهم في العودة إلى أرض الوطن.

ولفت المسعود، في بيان له، إلى أن السفيرة نبيلة مكرم، أدت مجهودات مكوكية في ملف عودة المصريين العالقين في الخارج، منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، فضلا عن التواصل يوميا مع كل السفارات المصرية في مختلف الدول، للاطمئنان على أحوال المصريين، ومتابعة احتياجاتهم ومتطلباتهم، وبالفعل خلال فترة قصيرة، استطاعت الدولة المصرية عودة غالبية المصريين العالقين في مختلف الدول.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة لن تدخر جهدًا في رعاية أبنائها بالخارج، خاصة عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة مختصة، بوضع آليات عودة العالقين من الخارج، مشيرا إلى أن المصريين في الخارج، أشادوا باهتمام ورعاية القيادة السياسية لهم، في جميع دول العالم ومتابعة أحوالهم يوميا.