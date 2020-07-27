رئيس مدينه شرم الشيخ يتابع استقبال محمية رأس محمد للزائرين

تفقد اللواء محمود السولية، رئيس مدينه شرم الشيخ، اليوم الاثنين، محمية رأس محمد، لمتابعة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد، خلال استقبال الزائرين.

واطمأن رئيس المدينة خلال الزيارة، على الإجراءات التي اتخذتها إدارة المحمية، ومنها تخفيض الرسوم للزائرين بنسبة 50%، على جميع رحلات الأفراد، وكذلك رحلات اللنشات اليومية.

وأكد رئيس المدينة، على ضرورة وجود سجل يوضح اسماء القائمين على الرحلة والزوار والبرامج المخصصة، بالإضافة إلى مراعاة كافة ضوابط التعقيم والتطهير للمركبات والأسطح، مع الالتزام بارتداء المهمات الوقائية والتخلص منها في اكياس مغلقة، ويجرى تطهيرها ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك عند انتهاء الرحلة.

جدير بالذكر، أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قد قررت فتح محميات جنوب سيناء لاستقبال الرحلات السياحية، بداية من أمس الأحد، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للتعامل مع تلك الرحلات لضمان سلامة الزوار و الأنظمة البيئية.

كما أصدرت مؤخرا الأدلة الإرشادية الخاصة بالرحلات البرية والبحرية بالمحميات ذاتها، والتي تهدف إلى وضع الإجراءات المطلوبة لممارسة الأنشطة أو التعامل مع الغير أثناء التواجد بالمحمية مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الغرباء، بالإضافة إلى التزام الشركات السياحية بتوضيح كافة الاشتراطات للمشاركين بالرحلة، والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها، وكيفية التعامل مع المخلفات أثناء التواجد بالمحميات.